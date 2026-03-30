Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
19:21, 30 марта 2026

Открыт неожиданный способ замедлить жировую болезнь печени

Front Nutr: Физические нагрузки улучшают состояние при жировой болезни печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская

Фото: Sabrina Bracher / Shutterstock / Fotodom

Регулярные физические нагрузки в течение как минимум восьми недель могут заметно улучшать состояние печени при неалкогольной жировой болезни печени. К такому выводу пришли авторы метаанализа, объединившего данные 17 рандомизированных исследований с участием 754 пациентов. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Nutrition.

Анализ показал, что длительные тренировки снижают уровни печеночных ферментов АЛТ и АСТ — показателей, которые часто растут при повреждении печени. Кроме того, у пациентов уменьшалось содержание жира в печени. Одновременно улучшались и связанные с болезнью метаболические показатели: снижались масса тела, индекс массы тела, объем висцерального жира и выраженность инсулинорезистентности.

Особенно выраженный эффект наблюдался у программ с высокой интенсивностью, хотя положительные изменения в целом отмечались и при других видах тренировок. При этом на жесткость печени и уровень гликированного гемоглобина физическая активность существенно не повлияла. Авторы предполагают, что для таких изменений может требоваться больше времени или большее число исследований.

Ранее стало известно, что полный отказ от алкоголя восстанавливает функции печени при циррозе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok