Открыт неожиданный способ замедлить жировую болезнь печени

Front Nutr: Физические нагрузки улучшают состояние при жировой болезни печени

Регулярные физические нагрузки в течение как минимум восьми недель могут заметно улучшать состояние печени при неалкогольной жировой болезни печени. К такому выводу пришли авторы метаанализа, объединившего данные 17 рандомизированных исследований с участием 754 пациентов. Результаты работы опубликованы в Frontiers in Nutrition.

Анализ показал, что длительные тренировки снижают уровни печеночных ферментов АЛТ и АСТ — показателей, которые часто растут при повреждении печени. Кроме того, у пациентов уменьшалось содержание жира в печени. Одновременно улучшались и связанные с болезнью метаболические показатели: снижались масса тела, индекс массы тела, объем висцерального жира и выраженность инсулинорезистентности.

Особенно выраженный эффект наблюдался у программ с высокой интенсивностью, хотя положительные изменения в целом отмечались и при других видах тренировок. При этом на жесткость печени и уровень гликированного гемоглобина физическая активность существенно не повлияла. Авторы предполагают, что для таких изменений может требоваться больше времени или большее число исследований.

Ранее стало известно, что полный отказ от алкоголя восстанавливает функции печени при циррозе.