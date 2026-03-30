16:09, 30 марта 2026

Оценены шансы Италии в третий раз подряд остаться без чемпионата мира по футболу

Шансы Италии остаться без ЧМ-2026 оценили коэффициентом 4,00
Алексей Гусев
Алексей Гусев

Фото: Tony Gentile / Reuters

Букмекеры оценили шансы сборной Италии по футболу в третий раз подряд остаться без путевки в финальную стадию чемпионата мира. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Для того чтобы не выйти на мундиаль-2026, итальянцам нужно проиграть Боснии и Герцеговине в финальном стыковом матче. Итоговое поражение итальянцев оценивается коэффициентом 4,00. На проход Италии на чемпионат мира можно поставить с коэффициентом 1,25.

Букмекеры верят в то, что Италия победит в основное время. На это событие принимаются ставки с коэффициентом 1,54. На победу Боснии и Герцеговины по итогам 90 минут можно поставить с коэффициентом 6,60, ничья оценивается коэффициентом 4,00.

Матч пройдет во вторник, 31 марта. Игра состоится в Боснии и Герцеговине и начнется в 21:45 по московскому времени.

