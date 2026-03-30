Погибшая в российском городе пара увлекалась сексуальной свинг-практикой и искала девушку

В Подольске не выжившая по невыясненной причине пара увлекалась сексуальной свинг-практикой. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, супруги искали девушку, которая не ведет здоровый образ жизни, для приятного времяпрепровождения. Погибшая женщина вела канал под названием «Дьяволица».

По предварительной информации, супруги не выжили в результате отравления.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).

Об обнаружении в Подольске супругов без признаков жизни стало известно днем 30 марта. Их нашли в квартире. Также в помещении находилась живая девочка.