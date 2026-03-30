Появились подробности о пожаре в яхт-клубе у элитного ЖК в Москве

Пожар в яхт-клубе «Алые паруса» в Москве потушили

Пожар в московском яхт-клубе возле элитного ЖК «Алые паруса» в Москве потушили. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России.

«Пожар полностью ликвидирован. Причину пожара установят дознаватели МЧС России», — говорится в сообщении.

Каких-либо других подробностей о произошедшем в пресс-службе не привели.

О возгорании в яхт-клубе стало известно ранее 30 марта. Очевидцы сняли пожар на видео. На кадрах можно увидеть окрестности Строгинского моста и Москвы-реки. Над землей заметны клубы дыма, которые идут от места пожара. В результате происшествия пострадал один человек.