Премьер Британии выступил с заявлением по США и Ирану

Стармер: Операция США против Ирана — не война Британии

Операция США против Ирана — не война Великобритании. С таким заявлением выступил британский премьер-министр Кир Стармер, передает Sky News.

«Я еще раз повторю, на чьей я стороне и на чьей стороне это правительство. Потому что это не наша война, и мы не дадим себя втянуть в нее», — подчеркнул политик.

Стармер при этом заверил, что Лондон продолжит защищать британцев, находящихся на Ближнем Востоке, и будет и далее занимать сторону своих союзников в регионе.

Ранее британский премьер сообщил о серьезных разногласиях с президентом США Дональдом Трампом по вопросу конфликта на Ближнем Востоке. Стармер подчеркнул, что Лондон не намерен вступать в прямой военный конфликт с Ираном.