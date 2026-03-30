Пушилин рассказал о положении российских войск в Гришино

Пушилин: ВС России смогли улучшить позиции в Гришино

Подразделения Вооруженных сил Российской Федерации смогли улучшить позиции в Гришино на территории Донецкой народной республики (ДНР). Об этом рассказал глава региона Денис Пушилин в беседе с информационной службой «Вести».

«Мы фиксируем на [добропольском] направлении очень ожесточенные боестолкновения в районе населенного пункта Гришино», — рассказал чиновник.

По его словам, украинские войска оказывают серьезное сопротивление в населенном пункте.

Ранее Пушилин рассказал, что ВС России улучшили позиции в ходе боев за центр Константиновки в ДНР. По словам главы, российские войска также продвинулись в районе железнодорожного вокзала и в восточной части города.