Путин наградил хоккеиста сборной России орденом

16:48, 30 марта 2026

Путин наградил хоккеиста Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин наградил призера Олимпийских игр в составе сборной России по хоккею Павла Буре орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени. Об этом сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

Хоккеиста наградили за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу. Во вторник, 31 марта, спортсмену исполнится 55 лет.

Ранее Павел Буре заявил, что отстаивал допуск России на турниры перед Международной федерацией хоккея (IIHF). Он отметил, что ему удавалось несколько раз выступить на заседаниях, объясняя позицию России и свое личное мнение. Он предложил решать все вопросы безопасности, которые называются IIHF основной причиной отстранения, за счет российской стороны.

Павел Буре на протяжении долгого времени выступал в НХЛ, где играл за команды «Ванкувер Кэнакс», «Флорида Пантерз» и «Нью-Йорк Рейнджерс». В составе сборной России он взял серебро и бронзу Олимпийских игр. Буре является чемпионом мира в составе сборной СССР и членом Зала славы Международной федерации хоккея. Спортсмен стал первым россиянином, чей номер клуб НХЛ вывел из обращения.

