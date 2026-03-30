Путин объявил благодарность сыну Кадырова

Путин объявил благодарность старшему сыну главы Чечни Кадырова

Президент России Владимир Путин объявил благодарность старшему сыну главы Чечни Рамзана Кадырова — Ахмату Кадырову, который в регионе занимает должность министра по физической культуре и спорту. Указ главы государства опубликован на официальном сайте правовых актов.

Как следует из текста указа, благодарность объявлена за заслуги в области физической культуры и спорта, а также многолетнюю добросовестную работу.

Согласно документу, такая же благодарность объявлена еще девяти представителям российских спортивных организаций.

В декабре 2025 года Ахмат Кадыров сообщил о получении награды. Речь шла о медали «Памяти Ахмата-Хаджи Кадырова. Первого Президента Чеченской республики».