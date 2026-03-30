«Радиостанция Судного дня» сообщила о шейхе

Радиостанция УВБ-76 передала сообщение со словом «шейх». Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.
Передача прозвучала в эфире так называемой радиостанции Судного дня в 13:01 по московскому времени. Спустя час и 14 минут за этим сообщением последовало второе, содержащее слово «срезовак». В прошлом шифровки с таким содержанием не фиксировались.
НЖТИ 02027 ШЕЙХ 9901 3553
НЖТИ 06567 СРЕЗОВАК 4281 5666
УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание.
На волнах УВБ-76 передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.