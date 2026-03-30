Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:08, 30 марта 2026МирЭксклюзив

Раскрыта реакция Кубы на гуманитарную помощь России

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Кубинцы с особой благодарностью принимают гуманитарную помощь России на фоне введенной США экономической блокады острова. Об этом заявил в беседе с «Лентой.ру» руководитель принимающего туроператора Cuba Libre PRO Александр Карпецкий, находящийся на Кубе.

«Кубинцы всегда с особой благодарностью принимают помощь от России, и, конечно, этот, в большей степени, символический жест дает много надежд», — подчеркнул эксперт.

Карпецкий также обратил внимание, что помощь Москвы Гаване стала важным международным прецедентом. По его словам, если российская сторона сделала первую поставку, то можно будет ожидать новых гуманитарных грузов в будущем.

20 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва обсуждает возможные варианты оказания помощи Кубе из-за введенной администрацией президента США Дональда Трампа блокады. Позже стало известно, что танкер «Анатолий Колодкин» прибыл в латиноамериканскую республику, доставив нефть в качестве гуманитарной помощи.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok