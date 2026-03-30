Раскрыта судьба арестованных за проникновение на военную базу США россиянок

РИА Новости: Арестованные в США россиянки уже 3 месяца находятся под стражей

Двух россиянок, арестованных за проникновение на территорию военной базы Кэмп Пендлтон в Калифорнии (США), уже три месяца удерживают в иммиграционном центре в Сан-Диего. Об этом сообщило РИА Новости.

По информации агентства, девушки по прежнему находятся под стражей.

26 января власти США задержали двух россиянок, которые случайно попали на военный объект в США. Они путешествовали по Штатам на машине и свернули с трассы в Сан-Диего, чтобы отыскать закусочную. Навигатор построил маршрут через военную базу.

Позднее сообщалось, что к задержанным россиянкам отказались пускать родных и друзей, которые хотят их увидеть.

