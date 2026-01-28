К арестованным за проникновение на военную базу США россиянкам отказались пускать родных

Shot: К арестованным в США россиянкам отказались пускать родных и друзей

К двум россиянкам, арестованным в США за случайное проникновение на военную базу, отказались пускать родных и друзей, которые хотят их увидеть. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

Знакомые Кристины и Натальи в беседе с изданием признались, что девушки не выходят на связь уже пять дней. Местные власти проверяют их документы — предположительно, из-за проблем с ними соотечественниц могли поместить в депортационный центр.

По словам близких, Наталья должна была через несколько месяцев получить американское гражданство, но теперь у нее такой возможности нет. Обеим девушкам грозит до полугода тюрьмы или депортация.

Кроме того, друзья Кристины и Натальи рассказали, что в их съемной американской квартире остались четыре кота. Они сидят без еды и воды почти неделю, так как ключей от жилья ни у кого нет.

26 января власти США задержали двух россиянок, которые случайно попали на военный объект в США. Они путешествовали по Штатам на машине и свернули с трассы в Сан-Диего, чтобы отыскать закусочную. Навигатор построил маршрут через военную базу.

