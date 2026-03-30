16:30, 30 марта 2026Экономика

Раскрыто происхождение преодолевших Ормузский пролив танкеров

Bloomberg: Преодолевшие Ормуз суда принадлежат Ирану или дружественным странам
Вячеслав Агапов

Фото: Elke Scholiers / Getty Images

Большая часть преодолевших Ормузский пролив судов принадлежит Ирану или дружественным странам. Происхождение преодолевших транзитный путь судов раскрыло агентство Bloomberg.

Как отмечает издание, спустя месяц боевых действий Иран одержал самую значительную стратегическую победу — усилил контроль над движением судов через Ормузский пролив. За март по соединяющей Персидский залив с остальным миром транспортной артерии в среднем проходило всего шесть судов в день. Для сравнения: в обычное время их было около 135 в день.

При этом 80 процентов из небольшого числа нефтяных танкеров, покидающих пролив, были иранскими или принадлежали странам, с которыми Иран поддерживает дружественные отношения.

Из-за электронных помех в районе Ормузского пролива системы слежения за судами дают сбои, а некоторые корабли отключают транспондеры, что влияет на своевременность и точность данных отслеживания. Тем не менее, пишет Bloomberg, есть все основания полагать, что Тегеран усиливает контроль над проливом — суда, которые сейчас пересекают его, делают это по одобренным Ираном маршрутам, держась ближе к его берегам. За последние несколько дней Малайзия и Таиланд сообщили о двусторонних соглашениях по освобождению танкеров, застрявших в Персидском заливе.

По словам Анупа Сингха, руководителя отдела исследований в области морских перевозок в Oil Brokerage, Ормузский пролив по-прежнему закрыт для нефтяных танкеров и проблема вряд ли решится быстро без прекращения огня.

«Даже если оно будет достигнуто, это не означает, что потоки нефти и судоходство через Ормузский пролив возобновятся в ближайшее время. Нефтяным трейдерам, нефтеперерабатывающим компаниям и участникам цепочки поставок приходится приспосабливаться», — пояснил он.

Ранее член комитета парламента Ирана по нацбезопасности Алаоддин Боруджерди объявил, что вскоре проход через заблокированный Ормузский пролив станет платным для судов. Если Иран сможет обязать танкеры платить по 2 миллиона долларов, то к цене барреля нефти добавится не более 1 доллара, или менее 1 процента от текущей стоимости. Это ударит по престижу Запада и монархиям Залива и именно поэтому вероятность такого события минимальна, заявил аналитик рынка ресурсов и энергетики, руководитель лаборатории «Энергия будущего» МШУ «Сколково» Владимир Демидов.

