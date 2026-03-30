09:17, 30 марта 2026Экономика

Риски России остаться без иранского цемента оценили

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

Иранские производители продолжают поставлять цемент в Россию, несмотря на затяжной конфликт на Ближнем Востоке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные отраслевой компании «Цемрос».

Поставки осуществляются морским путем, через порты Астраханской области и Дагестана, уточнили эксперты. В настоящее время рисков масштабных сбоев с поставками иранского цемента в Россию не наблюдается. Объемы отгрузок остаются на стабильном уровне, пояснили аналитики.

Впрочем, отследить точные объемы и конечное направление иранского импорта представляется крайне трудной задачей, отметили в компании. Это обусловлено закрытой статистикой по производству и экспорту ключевого стройматериала в ближневосточной стране.

По итогам 2025 года Иран стал вторым крупнейшим поставщиком цемента в Россию, уступив по этому показателю только Белоруссии. Доля ближневосточной страны в структуре российского импорта этого стройматериала оценивается примерно в два процента. В начале 2026 года показатель увеличился до 2,4-2,5 процента, уточнили в «Цемросе».

Активный завоз иранского и белорусского цемента в компании называли одной из главных проблем для российских производителей. Вкупе с резким падением спроса на ключевой стройматериал на внутреннем рынке это ударило по рентабельности бизнеса. В итоге руководство «Цемроса» вынужденно остановило работу двух заводов в Белгородской и Ульяновской областях. В сложившихся реалиях производить цемент в больших объемах становится невыгодно, так как часть продукции остается невостребованной, объясняли в холдинге.

