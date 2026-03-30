23:33, 29 марта 2026

«Роскосмос» показал вызвавший наводнение в Дагестане мощный циклон

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Появилось видео движения мощного циклона, вызвавшего мощное наводнение в Дагестане. Соответствующие кадры были опубликованы в Telegram-канале госкорпорации «Роскосмос».

«Ливни и шквалистый ветер: съемка Дагестана из космоса», — говорится в подписи к видео. В «Роскосмосе» пояснили, что циклон пришел со стороны Каспийского моря, и именно он стал причиной стихийного бедствия в регионе.

Уточняется, что снять циклон удалось при помощи спутников «Электро-Л» и «Арктика-М».

Ранее сообщалось, что режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Махачкале из-за сильных ливней. Проблемы из-за экстремальных дождей возникли не только в столице Дагестана, где произошло подтопление около 20 частных домовладений, но и в других частях республики.

