Россиян предупредили о мошенничестве при аренде жилья в Турции

Россияне начали все чаще сталкиваться с мошенничеством при аренде суточных квартир в турецкой Аланье. Об этом путешественников предупредил представитель туристического сектора Бекир Долмуш, его слова приводит РИА Новости.

Собеседник агентства пояснил, что злоумышленники просят туристов внести предоплату, после чего связь с ними пропадает. По мнению Долмуша, рост таких схем связан с развитием онлайн-площадок и соцсетей, где объявления о краткосрочной аренде публикуются без внимательной проверки. Туристы часто выбирают более выгодные предложения, не проверяя их подлинность, добавил он.

Долмуш также отметил, что больше всего рискуют люди, которые бронируют жилье напрямую у частных лиц, а не через проверенные сервисы.

Ранее россиянам рассказали о давней схеме мошенничества, которая практикуется в туристических местах в столице Турции Стамбуле. Под видом чистильщика обуви почти всегда скрываются злоумышленники.

