Россиян предупредили о нюансах «бесплатного» снятия наличных с кредитки

Глухова: «Бесплатное» снятие наличных с кредитки чревато потерей денег

«Бесплатное» снятие наличных с кредитной карты чревато потерей денег. О нюансах предупредила эксперт Эльвира Глухова в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, изначально банки задумывали кредитки как инструмент оплаты товаров и услуг, однако позднее изменили подход и начали рекламировать «бесплатное» снятие наличных, то есть без комиссии. При этом клиенты зачастую не отмечают нюансы, подчеркнула эксперт.

Например, один из банков взимает комиссию 50 рублей за каждую снятую тысячу рублей, а другие организации могут складывать снятые средства с потраченными и начислять проценты на общую сумму.

«Поэтому, что бы ни обещали кредитные организации, лучше все-таки использовать кредитные карты по назначению — для оплаты. Если перед вами стоит задача иметь при себе наличный резерв "на случай отключения связи", то лучше решить проблему за счет сбережений», — подчеркнула Глухова.

Ранее инвестор, основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, что кредитные карты создают ощущение, что вы тратите не свои деньги, контроль снижается, и переплата растет незаметно, становясь существенной.