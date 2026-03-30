05:35, 30 марта 2026

Россиян предупредили о нюансах «бесплатного» снятия наличных с кредитки

Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

«Бесплатное» снятие наличных с кредитной карты чревато потерей денег. О нюансах предупредила эксперт Эльвира Глухова в беседе с агентством «Прайм».

По ее словам, изначально банки задумывали кредитки как инструмент оплаты товаров и услуг, однако позднее изменили подход и начали рекламировать «бесплатное» снятие наличных, то есть без комиссии. При этом клиенты зачастую не отмечают нюансы, подчеркнула эксперт.

Например, один из банков взимает комиссию 50 рублей за каждую снятую тысячу рублей, а другие организации могут складывать снятые средства с потраченными и начислять проценты на общую сумму.

«Поэтому, что бы ни обещали кредитные организации, лучше все-таки использовать кредитные карты по назначению — для оплаты. Если перед вами стоит задача иметь при себе наличный резерв "на случай отключения связи", то лучше решить проблему за счет сбережений», — подчеркнула Глухова.

Ранее инвестор, основатель финансово-консалтингового центра Family Capital Ольга Трофименко в разговоре с «Лентой.ру» рассказала, что кредитные карты создают ощущение, что вы тратите не свои деньги, контроль снижается, и переплата растет незаметно, становясь существенной.

    Последние новости

    «Мы оба устали». Жена Зеленского высказалась о планах мужа участвовать в президентских выборах

    Власти Финляндии не стали сбивать проникшие в страну дроны по одной причине

    Трамп обратился к Лукашенко с одним предложением

    В Москве задержали лжериелтора, присвоившего 6,6 миллиона рублей

    Россиян предупредили о нюансах «бесплатного» снятия наличных с кредитки

    Рыбаки поймали 9-килограммовую щуку у «Москва-Сити»

    Европеец описал женщин в России фразой «русским мужчинам очень повезло»

    Россиянам откроют безвизовый въезд в две новые страны при одном условии

    Мужчины и женщины рассказали о главных удивлениях во время секса

    Трамп одним своим решением наступил на горло ВСУ

    Все новости
