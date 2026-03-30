Россияне рассказали о своем отношении к мусору

SuperJob: 39 процентов россиян сортируют мусор

Большинство россиян (59 процентов) положительно относятся к сортировке отходов, а многие сами занимаются этой практикой. Об этом говорится в исследовании SuperJob, передает РИА Новости.

Сортируют мусор 9 процентов респондентов, еще 23 процента собираются начать делать это в будущем. При этом чаще всего сортировкой занимаются россияне моложе 45 лет.

Для сокращения бытовых отходов россияне чаще всего используют пластиковые контейнеры и ранее использованные пакеты — за этот вариант проголосовали 43 процента опрошенных. Еще 32 процента покупают многоразовые сумки и бумажные пакеты, а 14 процентов — товары из биоразлагаемых материалов.

Городом с самой высокой экологической ответственностью оказалась Москва. В столице доля сортирующих мусор жителей превысила средний показатель по России на 4 процентных пункта, составив 43 процента против 39 процентов. Москвичи также чаще соблюдают рекомендации по утилизации (36 процентов против 32 процентов) и реже считают раздельный сбор только государственной задачей (21 процент против 26 процентов).

