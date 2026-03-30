19:05, 30 марта 2026

Россияне вернулись из отпуска в Азии с саженцем и стали фигурантами дела

Алина Черненко

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Семья россиян вернулась из отпуска во Вьетнаме с саженцем и стала фигурантом дела. Об этом сообщается на странице Управления Россельхознадзора по Красноярскому краю во «ВКонтакте».

Уточняется, что у супругов, прилетевших с азиатского курорта Нячанг, задержали в аэропорту Красноярска. У них обнаружили запрещенную подкарантинную продукцию высокого фитосанитарного риска. Туристы пояснили, что получили декоративное растение в качестве подарка от местного жителя. Однако они не оформили фитосанитарный сертификат для ввоза саженца.

В итоге специалисты Управления Россельхознадзора изъяли растение и направили его на уничтожение. А владельцев привлекли к административной ответственности по статье о нарушении порядка ввоза и вывоза подкарантинной продукции.

Ранее другой турист привез в Россию из Таиланда найденную на пляже морскую раковину и нарвался на штраф. Мужчину задержали в аэропорту Барнаула.

