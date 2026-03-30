Россиянин угнал автомобиль и наехал на полицейского

12:05, 30 марта 2026

Жителю Тюменской области дали 4 года за угон автомобиля и сбитого полицейского
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

В Тюменской области россиянину дали четыре года колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, в декабре 2025 года осужденный угнал автомобиль Daewoo Nexia. После того как полицейские получили сигнал о произошедшем, они начали преследовать нарушителя. После непродолжительной погони легковушку занесло, она остановилась. Полицейские бросились к водителю, чтобы задержать его, но тот заблокировал двери, дал по газам и наехал на сотрудника.

Суд потребовал от осужденного выплатить пострадавшему полицейскому 50 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Приморском крае во время погони за мотоциклистом, который проехал на красный сигнал светофора, расстался с жизнью инспектор ДПС.

