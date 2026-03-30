Россиянин угнал автомобиль и наехал на полицейского

Жителю Тюменской области дали 4 года за угон автомобиля и сбитого полицейского

В Тюменской области россиянину дали четыре года колонии строгого режима. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональной прокуратуре.

Как установил суд, в декабре 2025 года осужденный угнал автомобиль Daewoo Nexia. После того как полицейские получили сигнал о произошедшем, они начали преследовать нарушителя. После непродолжительной погони легковушку занесло, она остановилась. Полицейские бросились к водителю, чтобы задержать его, но тот заблокировал двери, дал по газам и наехал на сотрудника.

Суд потребовал от осужденного выплатить пострадавшему полицейскому 50 тысяч рублей.

