Российские подростки сожгли палки в Вечном огне

14:57, 30 марта 2026Силовые структуры

В Перми возбудили дело против подростков, которые сжигали палки в Вечном огне
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело в отношении пермских подростков, которые сжигали палки в Вечном огне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на краевое управление Следственного комитета России.

Информация о подростках появилась на просторах сети. По предварительным данным, накануне дети сели вокруг Вечного огня на улице 1905 года и начали жечь на нем палки. Другие подробности о деле не раскрываются.

Ранее в Ижевске полиция задержала 53-летнего сборщика цветмета за осквернение монумента боевой и трудовой славы. Сотрудникам мужчина рассказал, что собирал по городу провода и потом обжигал их на мемориале.

