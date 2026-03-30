08:25, 30 марта 2026Бывший СССР

Российские войска поймали подразделения ВСУ под Славянском в огневой мешок

ТАСС: ВС России поймали подразделения ВСУ в Николаевке в огневой мешок
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Global Look Press

Российские войска в Николаевке под Славянском поймали подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в огневой мешок. Об этом со ссылкой на источник в российских силовых структурах сообщает ТАСС.

«В Николаевке противник уже находится в огневом мешке. В том числе и со стороны недавно освобожденной Брусовки к северу от населенного пункта», — приводятся в публикации слова собеседника.

Отмечается, что Николаевка замыкает оборону ВСУ в Славянске с восточной стороны города. Какое количество украинских подразделений оказалось в огневом мешке, не уточняется.

Ранее стало известно, что российские военные подошли к Рай-Александровке — основному узлу обороны ВСУ перед Славянском. По словам главы Донецкой народной республики Дениса Пушилина, у украинских военных становится все меньше шансов удержать Красный Лиман.

