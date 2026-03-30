Бывший СССР
08:42, 30 марта 2026

Сальдо рассказал о попытках ВСУ создать угрозу в Херсонской области

Сальдо: ВС РФ срывают попытки ВСУ создать угрозу в Херсонской области
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские Вооруженные силы (ВС) срывают попытки украинских войск создать угрозу в Херсонской области. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо, передает РИА Новости.

«[Противник] продолжает прощупывать ситуацию, ведет разведку, использует дроны. (...) Наши военные в этих условиях работают очень грамотно», — рассказал губернатор.

По его словам, российские бойцы группировки «Днепр» держат обстановку под контролем и выявляют активность Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее стало известно, что российские морпехи заняли новую позицию и провели на ней неделю в компании бойцов ВСУ, которых захватили в плен. С помощью украинцев они смогли обмануть командование противника и все это время пользоваться их снабжением.

    Последние новости

    Си Цзиньпин выступил с предложением об историческом визите

    Найден уникальный смартфон Samsung

    Многодетный россиянин вновь стал отцом после медицинской стерилизации

    В США нашли повод для скорого устранения Зеленского Трампом

    Двое россиян похитили со склада 250 килограммов салатов, котлет и плова

    Одна из крупнейших российских сетей одежды начала закрывать магазины

    Сальдо рассказал о попытках ВСУ создать угрозу в Херсонской области

    Чутье Трампа подвело его в ситуации с Ираном

    Российские морпехи смогли обмануть ВСУ с помощью попавших к ним в плен украинцев

    Женщинам назвали три минуса распространенного вида оргазма

    Все новости
