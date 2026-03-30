06:00, 30 марта 2026

Сталкер ночью проник в чужой дом и стал облизывать ноги женщины

В США сталкера, облизавшего ноги жертвы, приговорили к шести годам тюрьмы
Антонина Черташ
В американском городе Модесто мужчина проник в чужой дом и принялся облизывать ноги спящей женщины. Об этом сообщает People.

28-летний Кристиан Солорио впервые увидел пострадавшую на ее рабочем месте в феврале 2025 года и сразу стал проявлять к ней навязчивый интерес. Он несколько раз в день приходил к месту ее работы, подолгу стоял на улице, пытаясь заговорить, приглашал на свидания и даже прислал письмо с обещанием увезти ее в Мексику. Домогательства продолжались несколько недель.

В ночь на 21 мая Солорио дождался, когда из дома уйдет ее отец, и проник внутрь. Сталкер пробрался в спальню, где она спала и начал сосать ее пальцы на ноге, пока она не проснулась. Жертва, несмотря на ужас, сумела сохранить самообладание и заговорила с нападавшим дружелюбно, чтобы успокоить его и не спровоцировать агрессию.

Материалы по теме:
80 дней в подвале ужасов. Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
80 дней в подвале ужасов.Как 12-летняя девочка выжила в плену у серийного убийцы и педофила
20 августа 2022
72 дня в вечности. 49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
72 дня в вечности.49 лет назад пассажиры упавшего лайнера месяцами выживали в горах. Как им это удалось?
7 мая 2021

Вскоре на шум пишли другие члены семьи и потребовали, чтобы Солорио убирался. Женщина вызвала полицию.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Солорио во всем сознался. Окружная прокуратура округа Станислаус добилась для него максимально возможного наказания, его приговорили к шести годам и восми месяцам тюрьмы.

Ранее в США неизвестный мужчина проник в чужой дом ночью, разделся и начал мастурбировать. Хозяйка дома проснулась от шума, увидела рядом голого незнакомца и подняла тревогу.

    Последние новости

    «Мы оба устали». Жена Зеленского высказалась о планах мужа участвовать в президентских выборах

    Сальдо заявил о наличии на Украине способных договориться с Россией политиков

    Сталкер ночью проник в чужой дом и стал облизывать ноги женщины

    Веселая тетя научила племянника одному трюку и едва не угробила его бабушку

    Власти Финляндии не стали сбивать проникшие в страну дроны по одной причине

    Трамп обратился к Лукашенко с одним предложением

    В Москве задержали лжериелтора, присвоившего 6,6 миллиона рублей

    Россиян предупредили о нюансах «бесплатного» снятия наличных с кредитки

    Европеец описал женщин в России фразой «русским мужчинам очень повезло»

    Россиянам откроют безвизовый въезд в две новые страны при одном условии

    Все новости
