Сталкер ночью проник в чужой дом и стал облизывать ноги женщины

В США сталкера, облизавшего ноги жертвы, приговорили к шести годам тюрьмы

В американском городе Модесто мужчина проник в чужой дом и принялся облизывать ноги спящей женщины. Об этом сообщает People.

28-летний Кристиан Солорио впервые увидел пострадавшую на ее рабочем месте в феврале 2025 года и сразу стал проявлять к ней навязчивый интерес. Он несколько раз в день приходил к месту ее работы, подолгу стоял на улице, пытаясь заговорить, приглашал на свидания и даже прислал письмо с обещанием увезти ее в Мексику. Домогательства продолжались несколько недель.

В ночь на 21 мая Солорио дождался, когда из дома уйдет ее отец, и проник внутрь. Сталкер пробрался в спальню, где она спала и начал сосать ее пальцы на ноге, пока она не проснулась. Жертва, несмотря на ужас, сумела сохранить самообладание и заговорила с нападавшим дружелюбно, чтобы успокоить его и не спровоцировать агрессию.

Вскоре на шум пишли другие члены семьи и потребовали, чтобы Солорио убирался. Женщина вызвала полицию.

Полицейские оперативно установили личность подозреваемого и задержали его. Солорио во всем сознался. Окружная прокуратура округа Станислаус добилась для него максимально возможного наказания, его приговорили к шести годам и восми месяцам тюрьмы.

