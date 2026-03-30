18:07, 30 марта 2026

Страна НАТО купила рекордное количество российской стали

Kurzy: В 2025 году Чехия купила почти 830 тысяч тонн российской стали
Кирилл Луцюк

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

В 2025 году Чехия импортировала исторически максимальный объем российской стали. Об этом сообщило издание Kurzy со ссылкой на статистическое управление этой страны НАТО.

Оказалось, что поставки стали из России в Чехию достигли почти 830 тысяч тонн. Это на 76 процентов превосходит показатели 2024 года. В денежном выражении стоимость импорта составила почти 10 миллиардов крон (около 467 миллионов долларов).

Отмечается, что сталь является ключевым сырьем в чешском автомобилестроении. Основной причиной резкого увеличения импорта из России издание назвало потерю конкурентоспособности чешской сталелитейной промышленности и постепенный упадок ее традиций.

В конце января сообщалось, что в Чехии спустя почти два с половиной века решили закрыть последнюю действующую угольную шахту. В результате Польша стала единственной страной Европейского союза, добывающей уголь.

