Telegram заблокировал более 150 тысяч групп и каналов

12:08, 30 марта 2026

Telegram за 28 и 29 марта заблокировал более 150 тысяч групп и каналов
Маргарита Щигарева

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Мессенджер Telegram за 28 и 29 марта заблокировал более 150 тысяч групп и каналов. Об этом говорится на сайте платформы.

В субботу, 28 марта, Telegram ограничил доступ к 72,4 тысячи групп и каналов. На следующий день были заблокированы 77,8 тысячи таких сообществ.

Всего в 2026 году мессенджер ограничил доступ к 11 миллионам групп и каналов. «Telegram ежедневно блокирует десятки тысяч групп и каналов и удаляет миллионы единиц контента, которые нарушают условия предоставления услуг, в том числе относительно подстрекательства к насилию, распространения материалов с насилием в отношении детей и торговли запрещенными товарами», — поясняется на сайте платформы.

Ранее Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России высказалась о штрафах за рекламу в Telegram. Ведомство заявило, что не будет привлекать к ответственности за рекламу в этом мессенджере до конца 2026 года.

