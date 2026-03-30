Трамп назвал одну из следующих стран для захвата

08:10, 30 марта 2026Мир

Трамп заявил, что на Кубе царит бардак и она станет следующей целью для захвата
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Американский лидер Дональд Трамп назвал страну, которая станет следующей целью для захвата Соединенными Штатами. Это будет Куба, где, по его словам, царит бардак. Он рассказал об этом на встрече с журналистами, передает Fox News.

«Да, Куба будет следующей. Куба — это бардак, это страна, которая терпит крах, и она будет следующей», — указал глава Белого дома. Он добавил, что совсем скоро «это закончится провалом» и Вашингтон окажется рядом, «чтобы помочь».

Ранее The New York Times сообщил, что власти США якобы разрешили российскому танкеру с нефтью пройти к берегам Кубы, несмотря на то, что ранее Вашингтон объявил энергетическую блокаду острова. Позднее Дональд Трамп выступил с заявлением, что Соединенные Штаты не против гуманитарных поставок нефти Кубе из других стран, в том числе из России.

