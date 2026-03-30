Трамп одним своим решением наступил на горло ВСУ

Аналитик Фриман: Из-за войны США с Ираном Украина может остаться без ракет ПВО

Американский лидер Дональд Трамп, приняв решение об участии Соединенных Штатов в войне с Ираном, буквально наступил тем самым на горло Вооруженным силам Украины (ВСУ), которые могут остаться без важнейших видов вооружения. Об этом рассказал американский дипломат в отставке Час Фриман на YouTube-канале.

«За первые пять дней этого конфликта [на Ближнем Востоке] США, Израиль и арабы Персидского залива израсходовали 800 ракет Patriot. <…> Годовой объем производства комплексов Patriot составляет 750 единиц. Таким образом, был израсходован весь годовой запас этих ракет», — предупредил эксперт.

Дефицит этих американских ракет, по мнению аналитика, окажет самое непосредственное влияние на исход украинского кризиса, поскольку в настоящий момент США забирают комплексы Patriot, THAAD и другие системы ПВО из районов Тихоокеанской Азии, а те вооружения, что были обещаны Киеву, вероятно, перенаправят в Западную Азию.

«Зачем России начинать наступление, если можно просто подождать, пока Украина частично не останется без вооружений?» — задался вопросом Фриман.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что США продолжили поставки ракет Patriot Киеву, несмотря на конфликт с Ираном. При этом он отметил, что республика получает не так много Patriot, как ей нужно.