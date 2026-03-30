07:12, 30 марта 2026Мир

Трамп сообщил о важном дне в Иране

Трамп: В воскресенье США уничтожили «многие цели» на территории Ирана.
Марина Совина
Марина Совина
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Shannon Stapleton / Reuters

В воскресенье, 29 марта, Соединенные Штаты уничтожили «многие цели» на территории Ирана. С таким заявлением выступил глава США Дональд Трамп в соцсети Truth Social.

«Важный день в Иране. Многие цели, к которым мы стремились, были поражены и уничтожены нашей великой армией, лучшей и самой смертоносной в мире», — отметил политик.

Ранее Дональд Трамп признал, что хотел бы завладеть иранской нефтью. Также президент США допустил, что Вашингтон возьмет под контроль остров Харк, так как сделать это можно легко. Однако он подчеркнул, что пока никаких конкретных решений на этот счет не принято.

До этого политик заявлял, что Соединенные Штаты заинтересованы в выходе из конфликта с Ираном путем переговоров, нельзя допустить «бесконечной войны».

