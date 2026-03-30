19:22, 30 марта 2026Путешествия

Тревел-блогерша описала столицу Аргентины словами «можно жить как в российском городе»

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: Adriano Machado / Reuters

Тревел-блогерша Екатерина описала столицу Аргентины Буэнос-Айрес словами «можно жить как в российском городе». Об этом она написала в своем Telegram-канале Dos cervezas, por favor.

«Буэнос-Айресовск — самый русскоязычный город Южной Америки», — отметила она. По ее словам, в настоящее время в столице страны Южной Америки возможно жить без испанского языка и не общаться с местными — в городе работают русскоязычные специалисты почти в любой сфере, а по улицам гуляет большое количество семей из России с детьми.

«Идеальная замена Европы без визы» Россияне массово едут в Аргентину. Чем их так влюбляет бедная и опасная страна?
В какие страны можно поехать россиянам без виз в 2026 году? Список стран, открытых для россиян
Кроме того, для соотечественников функционируют русские кафе и рестораны, а на полках местных супермаркетов всегда можно найти творог, гречку и бородинский хлеб, рассказала тревел-блогерша. «Сырники, щи и борщи можно дома не стряпать, привезут доставкой за полчаса на любой адрес, ну, или можно дойти до кафе русской кухни и съесть их там», — заключила Екатерина.

Ранее россиянка описала женщин в Панаме фразой «каждый раз отвисает челюсть». Она рассказала, что они ходят в национальной одежде, которая внешне напоминает ночную сорочку.

