18:30, 30 марта 2026Экономика

ЦБ повысил курсы валют

Банк России повысил официальный курс доллара на 15 копеек
Вячеслав Агапов

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Банк России повысил официальные курсы зарубежных валют на вторник, 31 марта. Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

Официальный курс доллара вырос на 15 копеек, с 81,15 до 81,3 рубля.

Курс европейской валюты прибавил одну копейку и увеличился до 93,44 рубля.

Аналогично подорожал и китайский юань — официальный курс валюты на вторник составит 11,74 рубля (плюс 1 копейка).

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что в апреле при уточнении макропрогноза ведомство изменит оценку среднегодового курса рубля, который, как ожидается, будет «более крепким». Министр напомнил, что в сентябрьском прогнозе показатель закладывался на уровне 92,2 рубля за доллар.

По словам Решетникова, на курс национальной валюты влияет норматив продажи валютной выручки, сниженный в августе 2025 года до нулевого уровня. Министр назвал его «потенциальным инструментом, который может быть в резерве». Постановление правительства о снижении показателя действует до 30 апреля.

