09:39, 30 марта 2026

Турист из Финляндии напился в Таиланде, лишился часов Rolex и расплакался

Две барменши в Таиланде украли у финского туриста часы стоимостью 1,7 млн рублей
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Otan / Shutterstock / Fotodom

Отдыхавший в Таиланде турист из Финляндии в слезах пожаловался на двух барменш, которые украли у него часы Rolex. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 30 марта в Паттайе. 30-летний финский путешественник напился в пивном баре и пригласил в свой номер двух женщин. Однако в гостинице мужчина напился до такой степени, что моментально уснул. После пробуждения финн заметил, что лишился пяти тысяч бат (12,4 тысячи рублей) наличными, а с его руки пропали часы стоимостью 700 тысяч бат (1,7 миллиона рублей).

Материалы по теме:
Россияне стали частыми посетителями Таиланда. Какой курорт выбрать для отдыха и зимовки?
13 мая 2025
«Думают, что наша страна красива и безопасна». Как райский уголок в популярной у россиян стране обрел репутацию Острова смерти
20 марта 2026

Иностранец обратился в полицию и расплакался при подаче заявления. На данный момент правоохранительные органы запросили материал с камер видеонаблюдения отеля, чтобы вычислить злоумышленниц. Расследование продолжается.

Ранее российских туристов предупредили о росте цен из-за топливного кризиса в Таиланде. Эксперты рассказали, что в государстве подорожает буквально все — в том числе и туристические услуги.

    Последние новости

    ФСБ выявила британского шпиона в посольстве в Москве

    Сын Шварценеггера и его домработницы прогулялся по городу с голым торсом

    Названа самая невежливая страна в мире

    Обычный продукт оказался помощником в борьбе с акне

    Вид «Аллеи славы» с могилами бойцов СВО ужаснул россиян

    Россиянам назвали самые дорогие направления страны для отдыха в апреле

    Назван максимально допустимый перерыв между опорожнениями кишечника

    Последствия падения обломков дрона в квартиру в российском городе попали на видео

    В России впервые с начала века сократилось число магазинов

    Нарколог сравнил Волочкову с Пашей Техником

    Все новости
