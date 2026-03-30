Турист из Финляндии напился в Таиланде, лишился часов Rolex и расплакался

Две барменши в Таиланде украли у финского туриста часы стоимостью 1,7 млн рублей

Отдыхавший в Таиланде турист из Финляндии в слезах пожаловался на двух барменш, которые украли у него часы Rolex. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Инцидент произошел 30 марта в Паттайе. 30-летний финский путешественник напился в пивном баре и пригласил в свой номер двух женщин. Однако в гостинице мужчина напился до такой степени, что моментально уснул. После пробуждения финн заметил, что лишился пяти тысяч бат (12,4 тысячи рублей) наличными, а с его руки пропали часы стоимостью 700 тысяч бат (1,7 миллиона рублей).

Иностранец обратился в полицию и расплакался при подаче заявления. На данный момент правоохранительные органы запросили материал с камер видеонаблюдения отеля, чтобы вычислить злоумышленниц. Расследование продолжается.

