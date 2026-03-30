Украина и страна НАТО собрались создать газовый коридор

Reuters: Киев и София создадут газовый коридор мощностью 10 млрд кубов в год

Украина и Болгария собрались создать газовый коридор. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. Его процитировало Reuters.

Предполагается, что в год по этому маршруту получится прокачивать до десяти миллиардов кубических метров газа. По словам Зеленского, новый коридор должен быть готов к концу года.

Ранее сообщалось, что власти Болгарии решили с 1 января 2026 года отказаться от своей валюты, лева, и перейти на евро. Этому предшествовало выполнение Софией всех официальных условий, касающихся уровня инфляции, дефицита бюджета, стоимости долгосрочных заимствований и стабильности обменного курса. Переход Болгарии на евро увеличил число европейцев, использующих эту валюту, до более чем 350 миллионов.

В начале февраля власти Болгарии в виде исключения разрешили администрации атомной электростанции «Козлодуй» продолжить закупку необходимого оборудования и материалов в России.