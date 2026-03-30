Ульянов указал на попытку США и Израиля подорвать государственность Ирана

Ульянов: США и Израиль пытались подорвать государственность Ирана, но не смогли

США и Израиль, начиная операцию против Ирана, пытались подорвать государственность Исламской Республики, однако сделать этого в итоге не смогли, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в беседе с РИА Новости.

«По всем признакам, и Соединенные Штаты, и Израиль, по крайней мере на начальном этапе, ставили перед собой задачу ликвидации иранской государственности. Но из этого ничего не получилось», — сказал дипломат. Он добавил, что Вашингтон и Тель-Авив недооценили иранское общество и систему государственного управления.

Ранее профессор Тегеранского университета Мохаммад Маранди заявил, что у США и Израиля не выйдет одержать победу над Ираном.