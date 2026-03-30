14:13, 30 марта 2026Силовые структуры

В деле о спрятанных миллиардах экс-главы Минздрава российского региона нашли 9 ответчиков

На Кубани в деле экс-министра здравоохранения Филиппова появилось 9 ответчиков
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Elena Mayorova / Globallookpress.com

На Кубани Октябрьский районный суд Краснодара привлек еще девять физических лиц к делу о спрятанных в недвижимость миллиардах экс-главы регионального Минздрава Евгения Филиппова. Об этом сообщает Telegram-канал «ЧП Сочи».

По данным канала, их привлекли к делу в качестве ответчиков. Ими стали директор территориального фонда обязательного медицинского страхования Краснодарского края и по совместительству гражданская жена фигуранта Надежда Губриева, бывший замминистра здравоохранения региона Лариса Кадзаева, а также Евгений Леонов, Александра Сажнева, Владимир Шульга, Алексей Золин, Татьяна Маслова, Валерий Гамагин и Константин Николенко. Кроме того, к делу привлекли восемь компаний в качестве третьих лиц. Ими стали ООО «Автосети», ООО «Центр профилактической медицины», ООО «СП Медтехника», ООО «Миди», ООО «Кубанский медицинский центр», ООО «Клиника Екатерининская Сочи», ООО «Наше здоровье», а также НОЧУ ВО «Кубанский медицинский институт».

Полученную путем незаконного обогащения недвижимость экс-министр здравоохранения Краснодарского края оформлял на себя, своего сына, бывшую жену, ее сестру, гражданскую жену, ее сына и ее мать.

Ранее сообщалось, что сын Филиппова владеет комплексом апартаментов в Сочи стоимостью 25 миллионов рублей.

Недвижимость главы краевого Минздрава находится в Краснодаре, Геленджике, Сочи, Красной Поляне и на федеральной территории «Сириус». Имущество оценивается в миллиард рублей.

