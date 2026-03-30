19:58, 30 марта 2026Мир

В Финляндии призвали отказаться от самой большой ошибки

Профессор Малинен: Финляндия должна избавиться от войск США на своей территории
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Heiko Junge / Reuters

Финляндии необходимо избавиться от американских военных, которые находятся на территории страны. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети X.

«Нам следует как можно скорее отказаться от самой большой ошибки, допущенной за время нашей независимости, а именно от присутствия американских войск на территории Финляндии», — указал эксперт.

По мнению Малинена, объекты в Финляндии, которые используют США, рискуют стать мишенью в случае потенциального конфликта с Россией.

В октябре 2025 года российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не против восстановления отношений с Финляндией, но осадок остался.

    Последние новости

    «Это дает надежду». Россия преодолела блокаду США и помогла Кубе. Может ли это нарушить планы Трампа?

    Россиянам раскрыли стоимость отдыха «все включено» в Азии в апреле

    Раскрыта реакция Кубы на гуманитарную помощь России

    Названо природное средство от последствий жирной пищи для обмена веществ

    Иран посчитал Украину соучастницей агрессии США

    Миру предсказали глобальный и асимметричный шок

    Уехавшая из России Лазарева пожаловалась на «облапавшего» ее в подъезде мужчину

    Ковальчуку заблокировали счета за долг в 30 рублей

    В Финляндии призвали отказаться от самой большой ошибки

    На Украине рассказали о «плане Б» Евросоюза по помощи Киеву

    Все новости
