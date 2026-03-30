В Финляндии призвали отказаться от самой большой ошибки

Профессор Малинен: Финляндия должна избавиться от войск США на своей территории

Финляндии необходимо избавиться от американских военных, которые находятся на территории страны. Об этом заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен в своем аккаунте социальной сети X.

«Нам следует как можно скорее отказаться от самой большой ошибки, допущенной за время нашей независимости, а именно от присутствия американских войск на территории Финляндии», — указал эксперт.

По мнению Малинена, объекты в Финляндии, которые используют США, рискуют стать мишенью в случае потенциального конфликта с Россией.

В октябре 2025 года российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия не против восстановления отношений с Финляндией, но осадок остался.