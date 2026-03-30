12:44, 30 марта 2026Мир

В Кремле рассказали о контактах с США по вопросу блокады Кубы

Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Norlys Perez / Reuters

Россия заблаговременно обсуждала с США вопрос о гуманитарных поставках нефти на Кубу. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя прибытие танкера «Анатолий Колодкин» с 100 тысячами тонн топлива на остров, передает РИА Новости

«Эта тема поднималась в ходе контактов с нашими американскими визави», — сказал Песков, подтвердив, что Вашингтон не возражает против периодических поставок российского топлива по гуманитарным соображениям.

Представитель Кремля подчеркнул, что Россия не может оставаться безучастной к отчаянному положению кубинцев, вызванному блокадой. По его словам, Москва продолжит работу по оказанию помощи острову.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты не против гуманитарных поставок нефти Кубе из других стран, в том числе из России.

Также сообщалось, что власти США якобы разрешили российскому танкеру с нефтью пройти к берегам Кубы, несмотря на то что ранее Вашингтон объявил энергетическую блокаду острова.

