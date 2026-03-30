В МИД Украины высказались о пролете дронов по территории стран Прибалтики

Представитель МИД Украины Тихий: ВСУ не направляли дроны в страны Прибалтики

Вооруженные силы Украины (ВСУ) якобы никогда не получали летных заданий, связанных с территорией стран Прибалтики. Об этом порталу delfi.lv заявил официальный представитель МИД Украины Сергей Тихий.

«Украина не направляла и не могла бы направить дроны в сторону стран Балтии. Мы пришли к выводу, что в некоторых случаях отклонения от курса были вызваны системами радиоэлектронной борьбы», — заявил дипломат.

Он также принес извинения Латвии, Литве и Эстонии из-за падения на территории республик беспилотников ВСУ.

Ранее стало известно, что Латвия, Литва и Эстония могли предоставить Украине разрешение на пролет дронов, которые наносили удары по территории России. Предполагаемый маршрут дронов может пролегать через территории Польши и стран Прибалтики в обход Белоруссии.