В популярной у россиян стране ограничили продажу алкоголя

17:03, 30 марта 2026

В Таиланде ограничили продажу алкоголя в магазинах и барах
Вячеслав Агапов

Фото: Matthew Williams-Ellis / Universal Images Group via Getty Images

С 28 марта в Таиланде ограничили продажу алкоголя. Такое решение принял Минздрав популярной у россиян страны.

Согласно новым правилам продажи спиртного, покупатели должны пройти проверку на опьянение.

Среди тестов, которые обязаны пройти желающие купить алкоголь:

  1. Коснуться кончика носа с закрытыми глазами;
  2. Пройти десять шагов по прямой, развернуться и повторить путь;
  3. Постоять 30 секунд на одной ноге, подняв вторую не ниже чем на 15 сантиметров от пола.

Тем, кто провалит проверку, спиртное отпускать не будут.

Ранее стало известно, что жителей России перестали выпускать из Таиланда из-за популярных корзин с фруктами. Так, жительница Владивостока Александра перед вылетом с Пхукета решила купить манго и папайю. Продавец сложил товары в корзину, с которой женщина прибыла в аэропорт, но на регистрации сотрудник не пустил россиянку на рейс, заявив, что корзина слишком габаритная и не соответствует нормам провоза багажа.

