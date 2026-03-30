В пострадавших от наводнения регионах призвали иначе строить дома

Гидролог Болгов: Кавказским регионам стоит пересмотреть строительные нормы

Кавказским регионам необходимо пересмотреть строительные нормы, чтобы не допустить массовых разрушений из-за наводнений. Такое мнение высказал гидролог Михаил Болгов, передает «Радиоточка НСН».

Причиной затоплений в Махачкале он назвал интенсивные дожди. «Рельеф там горный, снег сошел, почва еще влажная, а к этому добавились и осадки», — прокомментировал эксперт и предположил, что городская инфраструктура не была готова к такому количеству воды. Чтобы такого не повторилось, необходимо пересматривать строительные нормы. «Мы часто пользуемся средними показателями 50-летней давности. Но климат изменился, в той же Москве уже в марте плюс 18 градусов. Как с этим жить?» — задался он вопросом.

В конце марта в Махачкале ввели режим ЧС из-за сильных ливней. Проблемы из-за экстремальных дождей возникли не только в столице Дагестана, где произошло подтопление около 20 частных домовладений, но и в других частях республики. Аварийные отключения электроэнергии были зафиксированы в 132 населенных пунктах. Сильный ливень привел к разрушениям инфраструктуры и массовым отключениям электроэнергии. В Махачкале и Каспийске из-за наводнения повреждены дороги, дома в низинах унес оползень.

Как писали СМИ, за несколько лет в Дагестане потратили более полумиллиарда рублей на меры по предотвращению наводнений.