В российском городе школьники бросали петарды под ноги мужчине на костылях

В Каменске-Уральском школьники бросали петарды под ноги мужчине на костылях

В городе Каменск-Уральский школьники бросали петарды под ноги мужчине на костылях. Действия российских юношей попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленных кадрах видно, как учащиеся швыряют петарды на асфальт перед мужчиной, который с трудом передвигается. Хромающему горожанину приходится уворачиваться от снарядов. Школьники наблюдают за происходящим со смехом.

Сотрудники полиции начали искать хулиганов.

До этого сообщалось, что в Тульской области школьницы издевались над девочкой с инвалидностью и снимали на телефон. Из-за травли подростка полиция и комитет по социальным вопросам организовали проверки.

Еще раньше суд отправил в спецприемник подростков из Миасса, которые надругались над девочкой-инвалидом.