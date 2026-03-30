В российском городе школьники бросали петарды под ноги мужчине на костылях

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.

ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:24, 30 марта 2026Россия

В Каменске-Уральском школьники бросали петарды под ноги мужчине на костылях
Майя Назарова

В городе Каменск-Уральский школьники бросали петарды под ноги мужчине на костылях. Действия российских юношей попали на видео, ролик опубликовал Telegram-канал Ural Mash.

На представленных кадрах видно, как учащиеся швыряют петарды на асфальт перед мужчиной, который с трудом передвигается. Хромающему горожанину приходится уворачиваться от снарядов. Школьники наблюдают за происходящим со смехом.

Сотрудники полиции начали искать хулиганов.

До этого сообщалось, что в Тульской области школьницы издевались над девочкой с инвалидностью и снимали на телефон. Из-за травли подростка полиция и комитет по социальным вопросам организовали проверки.

Еще раньше суд отправил в спецприемник подростков из Миасса, которые надругались над девочкой-инвалидом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это создаст проблемы». В Европе говорят о планах общей мобилизации в России. Кремль сделал заявление

    «Говорящий» поросенок попал в книгу рекордов Гиннесса

    Маша Распутина объяснила любовь к роскоши словами «звезды должны так жить!»

    Санду посетит две соседствующие с Россией страны

    Российский университет решил подзаработать на мигрантах

    Двигатель пассажирского самолета взорвался при взлете и попал на видео

    Доктор Мясников пожаловался на безумно злящие его вопросы

    Европейцы продлили антииранские санкции

    Бизнес в России возродил порядки из 90-х и приготовился к голодным временам

    Врач предупредила о неочевидной опасности лишнего веса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok