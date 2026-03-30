23:46, 30 марта 2026Россия

В российском регионе два села остались без света и транспортного сообщения из-за дождей

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Mikhail Rogozin / Globallookpress.com

В Чечне два горных села остались без света, газа и транспортного сообщения из-за сильных дождей. Об этом сообщил глава Шатойского района российского региона Руслан Акаев, его слова приводит РИА Новости.

В населенных пунктах Дай и Нохчи-Келой без света и газа остаются 70 и 45 абонентов соответственно. Для жителей организована доставка продовольствия и плотина для пешего перехода.

Акаев уточнил, что работы на аварийном участке протяженностью около 150 метров продолжаются, планируется, что их завершат до завтрашнего вечера.

Ранее в Чечне ввели режим ЧС из-за ливней. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Рамзан Кадыров.

