В Совфеде рассказали о последствиях наземной операции США в Иране

Сенатор Карасин: Наземная операция США в Иране станет преступлением

Если США начнут наземную операцию в Иране, то это станет серьезным преступлением. Об этом заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин, чьи слова приводят «Известия».

Он пояснил, что подобные операции совершенно бездумно нарушают действующие принципы международного права. «Мы никогда не должны об этом забывать, потому что в международно-правовом смысле это полное беззаконие», — пояснил сенатор.

Карасин также подчеркнул, что наземная операция может стать началом новой военно-политической эпохи в мире.

Ранее председатель Исламского консультативного совета Ирана Мохаммад-Багер Галибаф заявил о подготовке США наземной операции. Параллельно с этим, утверждает он, Вашингтон посылает сигналы о необходимости мирно урегулировать конфликт.