В СПЧ отреагировали на ужаснувший россиян вид Аллеи Славы с могилами бойцов СВО

Меркачева: Надо привлечь внимание Текслера к затопленным могилами бойцов СВО

Необходимо привлечь внимание губернатора Челябинской области Алексея Текслера к затопленным могилам бойцов специальной военной операции (СВО) в Троицке, призвала член Совета по правам человека (СПЧ) Ева Меркачева. Так в беседе с «Лентой.ру» правозащитница отреагировала на ужаснувший россиян вид Аллеи Славы.

«Мне ситуация предельно ясна. Что называется, с природой и с погодой не поспоришь. Случилось затопление с учетом той погоды, которая была. Нужно просто максимально в кратчайшие сроки найти средства и силы для того, чтобы это устранить», — прокомментировала Меркачева.

Член СПЧ объяснила, что бюджет продумывается заранее, и обычно в него не закладываются значительные средства на ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

«Никто не может заранее предусмотреть, что случится тот же потоп или ураган. В данном случае произошел именно такой катаклизм. Здесь на самом деле хорошо бы, чтобы не только местные чиновники, но и подключались чиновники всего региона к такой ситуации. Нужно отложить другие нужды и постараться максимально быстро исправить то, что природа натворила», — добавила она.

Надо привлечь внимание к этому губернатора. Потому что, повторюсь, чиновники могут просто не справиться на месте с учетом ограниченности средств, ресурсов. Я считаю, что всегда в таких историях крайне важна роль губернатора. Мы ждем. Есть все надежды, что людей услышат и все исправят. Мы следим Ева Меркачева член Совета по правам человека (СПЧ)

Ранее стало известно, что в Троицке Челябинской области могилы бойцов специальной военной операции (СВО) на Аллее Славы ушли под воду из-за подтопления. Вид почетных воинских захоронений возмутил жителей региона.

Отмечается, что власти смогут принять решение по затопленным участкам лишь 31 марта.

