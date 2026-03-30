08:53, 30 марта 2026Мир

В США нашли повод для скорого устранения Зеленского Трампом

Риттер: Зеленский скоро добьется того, что Трамп устранит его политически
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Президент Украины Владимир Зеленский скоро добьется того, что американский лидер Дональд Трамп примет решение о его поллитическом устранении. Поводом для этого служит то, что в настоящий момент к украинскому главе никто не прислушивается, об этом заявил в интервью ТАСС экс-аналитик разведки Корпуса морской пехоты США и бывший инспектор по оружию массового поражения спецкомиссии ООН по Ираку Скотт Риттер.

«Мы наблюдаем слова и действия отчаявшегося человека. Он не Уинстон Черчилль. Когда Зеленский говорит, буквально ничего не происходит. Он никак не влияет на мир, особенно на Ближний Восток. Все, чего он добивается, — что Дональд Трамп устранит его скорее раньше, чем позже», — пояснил свою похицию экс-аналитик.

По его словам, раньше украинский лидер мог устроить эскалацию, чтобы перетянуть на себя внимание и сплотить мир вокруг своего дела. Но теперь он такими методами лишь доказывает неактуальность украинской повестки, поскольку никакой реакции на его слова и действия не следует.

«Он может сколько угодно повышать ставки, бить себя в грудь — никто его не слушает: все смотрят на Ближний Восток. Вот если бы Зеленский своими словами мог бы понизить цену на бензин, он был бы самым важным человеком в мире. Тогда его бы слушали все», — резюмировал Риттер.

Ранее первая леди Украины Елена Зеленская пожаловалась на недостаток внимания к кризису в республике со стороны мирового сообщества в сравнении с другими событиями. «Начинается новая война, но это не значит, что старая война закончилась», — посетовала она.

