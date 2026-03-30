В США заявили о подготовке Пентагона к захвату иранских островов

Генерал Маккензи: Пентагон много лет разрабатывает план наземного рейда в Иране

Американские военные много лет разрабатывают варианты наземных рейдов на территорию Ирана. Об заявил бывший командующий Центральным командованием Вооруженных сил США (Centcom), генерал в отставке Фрэнк Маккензи, пишет The Hill.

«На протяжении многих лет мы рассматривали варианты действий на южном побережье Ирана, захвата островов и небольших баз. Как правило, это рейды», — сказал Маккензи. Он уточнил, что речь идет об операциях с запланированным отходом, хотя некоторые острова можно захватывать и удерживать.

По словам генерала, захват острова Харк позволит полностью парализовать иранскую нефтяную экономику, не разрушая его. Он добавил, что подобные действия стали бы для Тегерана серьезным унижением и дали бы Вашингтону преимущество на переговорах.

Ранее президент США Дональд Трамп признался, что хотел бы завладеть иранской нефтью. Он рассказал, что некоторые в США задаются вопросом, зачем это делать, и назвал таких людей глупыми. Политик также допустил, что Соединенные Штаты возьмут под контроль остров Харк, так как сделать это можно легко. Однако, по его словам, пока никаких конкретных решений на этот счет не принято.