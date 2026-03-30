Военкор рассказал об ударе по французским специалистам в Житомирской области

Утром 29 марта авиабазу Вооруженных сил Украины в Озерном Житомирской области атаковали российские дроны. Под удар попали пилоты элитного украинского спецбатальона БПЛА «Птицы Мадьяра», а также специалисты из Франции, которые занимались обслуживанием самолетов Mirage 2000. Об этом в Max сообщил военкор Евгений Поддубный.

По его словам, целью ударов был центр подготовки операторов беспилотников, который находится на территории этой авиабазы. Кроме того, российские дроны атаковали пункт временного размещения технического персонала, обслуживающего французские истребители.

Пока неизвестно, какие потери понес противник в результате удара.

Ранее появилась информация, что Вооруженные силы России нанесли удар по складам украинской авиабазы в Хмельницкой области, где базировались поставленные странами НАТО самолеты F-16 и Mirage.