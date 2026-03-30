Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
22:41, 30 марта 2026

Возможный агент «Моссада» смог сбежать от «Хезболлы» и спрятался в посольстве Украины

AFP: Ливан просит посольство Украины выдать возможного агента «Моссада»

Фото: Sally Hayden / Globallookpress.com

Ливан попросил посольство Украины выдать возможного агента «Моссада», об этом сообщает AFP.

По словам источника издания, в сентябре «Хезболла» задержала гражданина Сирии, Палестины и Украины по дороге в аэропорт Бейрута. Он припарковал мотоцикл со взрывчаткой, замаскированной под аккумулятор.

6 марта Израиль ударил по зданию рядом с тем местом, где содержали мужчину, и он сумел сбежать и укрылся в посольстве Украины. 10 марта дипмиссия попросила Ливан разрешить ему покинуть страну через аэропорт.

По словам руководителя Службы всеобщей безопасности Ливана Хассана Шукейра, мужчину проверили спецслужбы, и он оказался в розыске. Пять его вероятных сообщников были задержаны и преданы суду.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщала, что агенты израильской спецслужбы «Моссад» звонят иранским командирам и от каждого лично требуют «начать восстание» в Исламской Республике, угрожая расправой.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok