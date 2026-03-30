01:00, 30 марта 2026

Врач предупредил о разрыве глотки из-за одной привычки

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Dragana Gordic / Shutterstock / Fotodom

Анестезиолог Давид Каллехо предупредил, что одна привычка может привести к разрыву глотки. Его слова приводит издание ABC.

Каллехо объяснил, что к таким последствиям может привести сдерживание чихания и призвал никогда так не делать. По его словам, чихание — это защитный механизм нервной системы, который предназначен для удаления из организма инородных частиц. «Когда вы чихаете, вы выдыхаете воздух со скоростью 160 километров в час через нос и горло. Если он не находит выход, то ищет другой путь», — подчеркнул врач.

Материалы по теме:
Брить или не брить Поклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
Брить или не бритьПоклонницы натуральной красоты массово отказываются от эпиляции
28 апреля 2017
Мохнатые красоты Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Мохнатые красотыПочему небритые подмышки стали символом женской свободы
12 марта 2018

Врач предупредил, что, помимо разрыва глотки, сдержанный чих может спровоцировать разрыв кровеносных сосудов на лице или в глазах, а также травматизацию барабанных перепонок и внутричерепное кровоизлияние. «Сдерживание чихания может быть смертельным», — заключил Каллехо.

Ранее невролог Евгений Федулов перечислил неочевидные симптомы рака. Он призвал насторожиться, если человек начал необъяснимо терять вес.

    Последние новости

    ВСУ атаковали российский город. БПЛА врезался в школу, в здании вспыхнул пожар. Что известно о последствиях?

    В Иране атаковали нефтехимическое предприятие

    За неделю над регионами России сбили почти три тысячи дронов

    Сестра Ким Кардашьян показала тело на фоне слухов о пластике

    Врач предупредил о разрыве глотки из-за одной привычки

    На Западе оценили «беззубость» Ирана

    Стало известно о решении США пропустить российский танкер с нефтью к берегам Кубы

    Одна страна закупила у России крупную партию нефти на фоне войны в Иране

    Двое детей пострадали при ударе ВСУ по жилому дому в Краснодаре

    Додик рассказал о глупом решении Евросоюза

    Все новости
