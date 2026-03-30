Врач предупредил о разрыве глотки из-за одной привычки

Врач Каллехо предупредил о разрыве глотки из-за привычки сдерживать чихание

Анестезиолог Давид Каллехо предупредил, что одна привычка может привести к разрыву глотки. Его слова приводит издание ABC.

Каллехо объяснил, что к таким последствиям может привести сдерживание чихания и призвал никогда так не делать. По его словам, чихание — это защитный механизм нервной системы, который предназначен для удаления из организма инородных частиц. «Когда вы чихаете, вы выдыхаете воздух со скоростью 160 километров в час через нос и горло. Если он не находит выход, то ищет другой путь», — подчеркнул врач.

Врач предупредил, что, помимо разрыва глотки, сдержанный чих может спровоцировать разрыв кровеносных сосудов на лице или в глазах, а также травматизацию барабанных перепонок и внутричерепное кровоизлияние. «Сдерживание чихания может быть смертельным», — заключил Каллехо.

