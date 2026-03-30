Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
04:30, 30 марта 2026Наука и техника

Выявлена скрытая причина снижения силы и подвижности у пожилых

Nutrients: Недостаточное потребление белка снижает мышечную силу у пожилых
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Oliverouge 3 / Shutterstock / Fotodom

Недостаточное потребление белка может быть связано с ухудшением физической функции у пожилых людей. К такому выводу пришли ученые из Университет Шарджи, проанализировав данные более 38 тысяч человек из 27 европейских стран. Результаты исследования опубликованы в журнале Nutrients.

Оказалось, что люди с самым низким уровнем потребления белковой пищи чаще сталкиваются со снижением мышечной силы и трудностями в повседневной активности. В частности, у них выше вероятность проблем с ходьбой, подъемом по лестнице и выполнением обычных задач — от вставания со стула до похода за покупками.

Связь оказалась неодинаковой: у мужчин дефицит белка сильнее отражался на силе мышц, а у женщин — на подвижности. При этом наиболее выраженные эффекты наблюдались у людей старше 66 лет, что ученые связывают с возрастным снижением способности организма использовать белок для поддержания мышечной массы.

Авторы подчеркивают, что работа не доказывает прямую причинно-следственную связь, однако указывает на важную роль питания в сохранении самостоятельности в пожилом возрасте. По их словам, сочетание достаточного потребления белка и физической активности может замедлить возрастное снижение силы и подвижности.

Ранее ученые выяснили, что потребление мяса замедляет ухудшение памяти при определенном наборе генов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы оба устали». Жена Зеленского высказалась о планах мужа участвовать в президентских выборах

    Трамп не возразил против поставок Кубе российской нефти

    Экс-аналитик ЦРУ заявил о новой катастрофе из-за конфликта в Иране

    Выявлена скрытая причина снижения силы и подвижности у пожилых

    В Кремле сделали заявление насчет нового выступления Путина

    Российским депутатам подарили носки с изображением Трампа

    Раскрыта численность американских войск на Ближнем Востоке

    52-летняя звезда «Беверли-Хиллз 90210» в откровенном наряде пришла на премию

    Женщины решили отомстить родственнице и прислали ее интимные фотографии мужу

    Премьер европейской страны записал видеообращение о блокировке санкций против России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok